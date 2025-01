Ritardi metrotranvia Milano-Desio-Seregno: “Regione ristori il tessuto economico”

I lavori della nuova metrotranvia Milano-Desio-Seregno vanno a rilento, le attività commerciali, di terziario e produttive lungo il cantiere ne risentono e la consigliera delegata di Città metropolitana di Milano, Daniela Caputo, audita dalla commissione regionale alle infrastrutture, ha ribadito con forza la richiesta alla Regione Lombardia di attivarsi perché vengano riconosciuti aiuti e ristori di carattere economico ai soggetti coinvolti. La seduta in commissione ha avuto ovviamente come tema lo stato dell’arte dei lavori relativi alla realizzazione della metrotranvia.

Ritardi metrotranvia Milano-Desio-Seregno: i problemi della ditta appaltatrice

La Città metropolitana di Milano ha ribadito, da una parte, che le note vicende relative ai ritardi sono legate a circostanze indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità di palazzo Isimbardi, poiché da tempo la ditta appaltatrice affronta difficoltà la cui risoluzione non è ancora conclusa ai quali si sono aggiunti altri ritardi per la mancata consegna delle aree soggette ai lavori da parte del comune di Bresso. Sul primo punto la Città metropolitana ha annunciato il proprio massimo impegno “per arrivare a una soluzione rapida e ultimativa dei problemi interloquendo continuamente con l’impresa”.



“Comprendo e condivido le rimostranze e le difficoltà espresse dai sindaci e da Confcommercio – dichiara Caputo – più volte nel corso di questi mesi ho avuto modo di interloquire con tutti loro e posso solo, ancora oggi, dichiarare che da parte della Città metropolitana è, e verrà, messo in campo il massimo sforzo, anche per rispondere alle esigenze dei commercianti e delle imprese che possano risentire dei tempi di cantierizzazione. Continueremo a mettere il massimo impegno per venire a capo dei problemi sul terreno”.

Ritardi metrotranvia Milano-Desio-Seregno: intervenuti anche Ponti e Negri (Pd)

Sulla seduta in Commissione, chiesta dai consiglieri regionali Fabrizio Figini di Forza Italia e Gigi Ponti del Partito Democratico, quest’ultimo, insieme al collega consigliere regionale Pd Simone Negri, ha espresso in una nota il proprio ringraziamento alla consigliera delegata: “per l’impegno profuso per portare a termine un’opera già di per sé complessa a maggior ragione dopo i problemi riscontrati dalla ditta vincitrice dell’appalto. È interesse di tutti che la metrotranvia venga conclusa in tempi ragionevoli e che si chiudano i cantieri che stanno arrecando disagi agli abitanti dei comuni interessati, Bresso in particolare. Molto rilevante è l’impatto sul mondo del commercio, che nelle ultime settimane ha fatto sentire pubblicamente il proprio disagio, assolutamente comprensibile e motivato. Speriamo che il processo di mediazione possa finire presto in modo positivo e che i lavori riprendano a pieno ritmo. Per ciò che riguarda il fronte regionale, va verificata la possibilità di attivare i distretti unici del commercio per supportare gli operatori commerciali messi in difficoltà dai cantieri, perché a questo territorio occorre un’infrastruttura di trasporto pubblico ma anche un sistema commerciale in buona salute”.