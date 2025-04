Concorezzo, fiamme in un deposito di rifiuti

Un incendio è divampato in via Monterosa, a Concorezzo, nella tarda serata di giovedì 24 aprile, all’interno di un capannone adibito al trattamento di riciclaggio del pattume. Per fortuna non ci sono stati feriti. A prendere fuoco è stata una forte quantità di detriti che erano stati depositati in attesa di essere trattati. Ancora da accertare se l’incendio è stato doloso oppure scoppiato per cause accidentali.

Gli uomini del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta verso le 20 per domare le fiamme. In posto l’autopompa dalla sede centrale di Monza. Una squadra di pompieri è giunta sul posto e ha rapidamente estinto il rogo, evitando di coinvolgere ulteriori rifiuti presenti nel deposito.