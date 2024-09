L’avvocato risponde: voli cancellati e truffe, come tutelarsi

Torna la rubrica “L’avvocato risponde” con i suggerimenti pratici per i lettori del Cittadino.

L’avvocato risponde: i diritti dei viaggiatori

Gentile avvocato, mi hanno cancellato il volo prenotato per le vacanze: come ottengo il rimborso?

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce i diritti dei passeggeri aerei nell’Unione Europea e prevede specifici rimedi e indennizzi.

Se il volo viene cancellato, hai il diritto di scegliere tra il rimborso completo del biglietto o un volo alternativo verso la tua destinazione finale, alle condizioni simili al volo originario.

Il rimborso deve essere effettuato entro sette giorni dalla richiesta.

In aggiunta al rimborso o alla riprotezione, potresti avere diritto a un indennizzo economico, il cui importo varia in base alla lunghezza del volo: 250 euro per voli fino a 1.500 km; 400 euro per voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per tutti gli altri voli tra 1.500 e 3.500 km; 600 euro per voli superiori a 3.500 km.

Tuttavia, l’indennizzo non è dovuto se la compagnia aerea ha informato della cancellazione con almeno due settimane di anticipo, oppure se la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali (es. condizioni meteorologiche avverse, problemi di sicurezza). Mentre aspetti il volo alternativo, in ogni caso, la compagnia aerea deve offrirti assistenza gratuita, che include pasti, bevande, due chiamate telefoniche o e-mail e, se necessario, pernottamento in hotel e trasporto da e per l’aeroporto.

In caso di cancellazione del volo, comunque, è importante agire tempestivamente. Conserva tutte le comunicazioni con la compagnia aerea, le ricevute delle spese sostenute e chiedi l’assistenza prevista.

Se la compagnia aerea non rispetta i tuoi diritti, tuttavia, risulterà per te necessario rivolgerti ad un avvocato per intraprendere un’azione legale al fine di ottenere ciò che ti spetta.

L’avvocato risponde: difendersi dalle truffe via Whatsapp e Sms

Le truffe via Whatsapp e Sms, sono sempre più frequenti, come posso difendermi?

Nel corso dell’estate, i tentativi di truffa via Whatsapp e SMS sono aumentati esponenzialmente. Questi si presentano sotto forma di messaggi apparentemente innocui, che cercano di ingannare le vittime per ottenere informazioni personali o finanziare.

I truffatori utilizzano tecniche di “phishing” per sembrare legittimi: si fingono banche, enti pubblici o aziende conosciute, chiedendo di cliccare su un link o di fornire dati sensibili. Un indizio di truffa è la presenza di errori grammaticali, toni allarmistici o richieste inusuali come la conferma di password o codici di accesso.

Cosa fare, dunque? Se ricevi un messaggio sospetto, non cliccare sui link e non rispondere. È consigliabile bloccare il mittente e segnalare il messaggio alla piattaforma (Whatsapp e/o al tuo gestore telefonico). Se pe errore, invece, hai risposto o aperto il link sospetto contatta immediatamente la tua banca o l’ente interessato e modifica le credenziali di accesso.

È fondamentale denunciare il tentativo di truffa alle Autorità competenti. Puoi rivolgerti ad un avvocato, direttamente alla Polizia Postale – che ha un apposito reparto dedicato ai crimini informatici – oppure effettuare una segnalazione tramite il sito della Polizia di Stato.

La denuncia aiuterà non solo a proteggerti, ma anche a prevenire ulteriori truffe a danno di altre persone. A livello preventivo, per proteggerti, mantieni sempre aggiornato il tuo software di sicurezza sullo smartphone e attiva l’autenticazione a due fattori per i tuoi account.

Inoltre, evita di condividere informazioni sensibili tramite messaggi e verifica sempre l’autenticità di chi ti contatta.

Avv. Simone Facchinetti *

* Avvocato con esperienza ventennale in diritto civile al penale, spazia dalla contrattualistica al societario, dal lavoro all’internazionale, dalla responsabilità civile al diritto dello spazio, dal diritto ambientale al recupero crediti, dallo sport all’industria 4.0, dal risk management al diritto di famiglia e family office.

Per informazioni e contatti: Facchinetti Studio Legale, via Torino 3/5 – 20814 Varedo (MB), tel. (+39) 02.91084096, www.simonefacchinetti.it.