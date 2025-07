Calcio, Ac Monza: raduno a Monzello, chi c’è agli ordini di mister Bianco

Sono 21 i calciatori convocati da Paolo Bianco per i test fisici di inizio ritiro, scattato il 7 luglio per l’Ac Monza. Insieme a loro ci saranno alcuni Primavera promossi in prima squadra ed altri eventualmente per completare il gruppo. Si lavorerà agli ordini del nuovo staff sui campi di Monzello, con sede di ritiro a Villa Gernetto, la stessa dei pre-partita.

Calcio, Ac Monza: raduno a Monzello, tutti i convocati

I portieri sono Pizzignacco, Sorrentino e Mazza in attesa della conferma del contratto di Lezzerini. In difesa saranno chiamati Carboni, Antov, Izzo, Brorsson e Birindelli, con Adorni pronto in caso di ufficializzazione. A centrocampo Zeroli e Obiang, con Pessina e Sardo in recupero dai rispettivi infortuni e Besaggio preallertato dal fallimento del Brescia. Sulla trequarti o sugli esterni Ciurria, Colpani e Forson. In attacco Keita Balde, Mota Carvalho, Caprari, Ganvoula, Petagna e Maric. A tutti questi si possono aggiungere i vari Postiglione, Domanico, Colombo e Martins, in salita dal settore giovanile e già visti tra i convocati o in campo nella scorsa stagione.

Ac Monza raduno 2025 Monzello allenatore Bianco – foto Ac Monza Ac Monza raduno 2025 Monzello allenatore Bianco Pessina – foto Ac Monza

Calcio, Ac Monza: raduno a Monzello, che folla in attacco

E se la difesa è decisamente da rimodellare, tra addii e necessità di rinnovamento, un reparto piuttosto affollato è invece quello d’attacco. Tra punte, mezzepunte, trequartisti, centrocampisti di spinta, esterni e centravanti, ce n’è davvero a sufficienza per fare due squadre, ma rimangono parecchi dubbi. Qui contiamo, con rispettive scadenze di contratto, Ciurria (2026), Colpani (2028), Keita Balde (2027), Forson (2028), Martins (2027), Mota Carvalho (2027), Caprari (2026), Ganvoula (2026), Petagna (2027), Maric (2026). Dieci giocatori offensivi sono fin troppi a livello numerico, ma in termini pratici i gol vanno ancora trovati.

Ac Monza raduno 2025 Monzello Andrea Colpani – foto Ac Monza Ac Monza raduno 2025 Monzello Ganvoula Dany Mota Keita Balde – foto Ac Monza

Calcio, Ac Monza: raduno a Monzello, ma chi la butta in rete?

Al netto di potenziali cessioni, in una fase di mercato che ancora va compresa a fondo, sono tutti reduci da pessime stagioni realizzative. I più affidabili probabilmente sono Keita (2 gol in 11 presenze), Caprari (4 reti in 36 gettoni), Mota Carvalho (5, 4 e 5 nelle tre annate di A) e Colpani (8 nel 23/24 e 2 nel 24/25). Gli ultimi due sono anche quelli con maggiori richieste sul mercato. Ganvoula non segna dal primo dicembre, Petagna dal 14 gennaio 2024 (in prestito al Cagliari), Maric dal 28 aprile 2024 (in prestito al Rjeka). Non proprio dei bomber di sfondamento, anche se in Serie B almeno l’ultimo arrivato dalla Young Boys potrebbe trovarsi maggiormente a suo agio. Se il Monza vorrà essere protagonista della prossima Serie B, inutile dire che il primo nome su cui lavorare è quello del centravanti, uno che la butti dentro con continuità.