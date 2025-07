Nuova proprietà in casa Monza e nuovi assetti. Beckett Layne Ventures ha trovato l’accordo con Fininvest per la cessione del 100% delle quote e ovviamente questo porterà dei cambiamenti, ma non subito. Da martedì 1 luglio è iniziato un interim period che consiste, per chiarezza, in una fase di cogestione. Per la parte americana, che detiene al momento l’80%, l’incaricato sarà Mauro Baldissoni, l’avvocato romano che ha agevolato tutta la trattativa, mentre per Fininvest, rimasta con il 20%, il riferimento sarà ancora Adriano Galliani.

Calcio, Ac monza: cogestione fino al “closing”, il ruolo di Galliani anche dopo

Le decisioni di mercato saranno prese di comune accordo, così come quelle di gestione sportiva. Dovrà esserci un doppio “ok” per vidimare ogni decisione e quanto meno fino al closing – in programma entro la fine dell’estate, nell’ordine di tempo dei 90 giorni, con il versamento della maggior parte dei 30 milioni definiti – non sono previste modalità differenti.

Per ora dunque Galliani manterrà il ruolo di Ad e vicepresidente vicario, ma l’intenzione di Beckett Layne Ventures è quella di offrirgli un ruolo istituzionale anche dopo il closing. Presidente Adriano Galliani suona bene, come sognava da bambino, quando andava con la madre allo stadio San Gregorio dopo la messa della domenica.

Calcio, Ac monza: il management

E se per quanto riguarda il management primario non cambierà nulla, almeno in questa fase, nell’area sportiva però ci saranno movimenti maggiori. Il nuovo direttore sportivo incaricato sarà Nicolas Burdisso e con lui il nuovo direttore tecnico Francesco Vallone. Il primo è stato dirigente al Boca Juniors ed in Italia nella Fiorentina, dove ha scoperto giocatori come Nico Gonzalez, Beltran e Arthur Cabral. Il secondo invece è stato direttore dell’area scouting alla Roma per otto anni, poi al Vicenza ed infine all’Udinese dal 2023. Tutte piazze con proprietà importanti e ambizioni nel mondo del calcio.

L’attuale direttore sportivo Mauro Bianchessi ed il suo collaboratore Sergio Floccari sono destinati a lasciare, nonostante il rinnovo ottenuto poche settimane fa. Non trova alcun riscontro invece la presenza di Alex Menta nella compagine societaria; il direttore generale della Triestina non farà parte del nuovo Monza.

Calcio, Ac monza: Paolo Bianco allenatore per la Serie B

L’allenatore Paolo Bianco invece è confermato da entrambe le parti. La trattativa è cominciata da diverse settimane e gli investitori americani avrebbero dato il loro gradimento informale all’operazione sin dalle prime battute. Ci sarà tempo per conoscersi, per comprendere del nuovo tecnico e per apprezzarne il lavoro.

Poi, il calcio è calcio, lo sport e sport, e conteranno anche i risultati. Blv non è arrivata per mantenere un asset, ma per valorizzarlo, attirata anche da altri fattori come il territorio, l’espansione e l’importanza della provincia di Monza e Brianza, la centralità della città rispetto alla finanza italiana, la vicinanza con Milano (che sarà ancora più vicina con l’arrivo della metropolitana) e, non da ultimo, la presenza del Gran Premio di Formula 1. Inizia una nuova fase della storia del Monza, la prima sotto la bandiera stelle e strisce, con una Serie B da onorare e provare a vincere.