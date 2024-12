Video Consorzio Est Villoresi: intervista al presidente dimissionario Alessandro Folli

In questo scorcio finale del 2024 Alessandro Folli, il presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi, ha dato le dimissioni dopo 20 anni di lavoro alla guida di uno dei più grandi consorzi d’Italia. A prendere il posto di Folli è Alessandro Rota, già suo vice e imprenditore agricolo, energie fresche per l’Est Ticino Villoresi in una fase nella quale sorgono nuovi problemi per l’ente, ultimo in ordine di tempo la questione sorta riguardo ai permessi per i lavori della metrotranvia Milano-Desio -Seregno. Questi ultimi giorni dell’anno sono l’occasione per Folli per commentare di persona questi due decenni nei quali il Consorzio è passato da realtà commissariata a esempio di buona gestione di realtà idrogeologiche del territorio.