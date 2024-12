Video Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, il Consorzio Villoresi chiede garanzie per i microcantieri

Il Consorzio Villoresi vuole garanzie precise prima del via libera ai microcantieri di Nova Milanese della Milano-Desio-Seregno. La direzione dell’Ente era stata precisa con le dichiarazioni rilasciate fin dalla scorsa estate: prima di 1dare il nulla osta ai lavori bisogna avere risposte su chi coprirà i costi della secca in caso di danno per gli agricoltori e risposte anche sui lavori del sifone del ponte che passa sopra il Villoresi in via Garibaldi. Nel caso in cui non arrivassero queste risposte, il Consorzio inviterà la controparte ad aspettare il prossimo autunno per l’inizio lavori. Gli appelli estivi a concertare gli interventi sono caduti nel vuoto. E lo stop ai lavori previsti al via all’inizio di dicembre è diventato inevitabile, come precisa la direttrice Valeria Chinaglia.