Metrotranvia Milano-Limbiate, verso l’affidamento i lavori del primo lotto

Tranvia Milano-Limbiate: il 2025 inizia con la notizia della chiusura del bando di assegnazione e l’affidamento lavori del primo lotto da Milano Comasina a Limbiate. La formalizzazione dell’affidamento sarà diramata solo all’inizio della prossima settimana, alla fine della pausa festiva. Si sa che il soggetto assegnatario è una Ati, l’Associazione temporanea di impresa composta da Generale Costruzioni Ferroviarie Spa in qualità di mandataria dell’Ati in collaborazione e accordo con Vitali Spa, Generale Costruzioni Ferroviarie Elettriche Spa (già Colas Rail Italia Spa), Salcef Spa e Project Automation Spa. Manca ancora l’ufficialità, ma come annunciato nello scorso autunno dalla assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi la chiusura del bando è arrivata entro la fine dell’anno.

Metrotranvia Milano-Limbiate: lavori al via non prima della metà del 2025

Ora, dopo la ufficializzazione del conferimento, rimarrà da perfezionare l’iter burocratico che condurrà alla consegna dei cantieri e poi all’inizio lavori, non prima di metà anno, a questo punto. Il via libera all’opera era arrivato dopo il rifinanziamento del progetto fatto dal Ministero: con il via libera definitivo alla nuova metrotranvia, va tramontando (almeno per il momento) anche sul versante della Milano-Limbiate l’ipotesi di un prolungamento della metropolitana. Confermando quindi la vocazione spiccatamente “di superficie”, si direbbe tramviari, dei progetti dei trasporti extra-comunali del Nord Milano, insieme alla metrotranvia Milano-Desio-Seregno ormai in stato avanzato di lavorazione.

Il tracciato della metrotranvia

Metrotranvia Milano-Limbiate. i commenti dei sindaci

“Non ci hanno ancora informato di niente – è il cauto commento del sindaco di Limbiate, Antonio Romeo che è stato tra i massimi promotori del progetto, da ottobre 2022 quando il tram è stato sospeso per motivi di sicurezza lungo la linea, per essere sostituito da bus navetta – sapevamo che la svolta era imminente, attendiamo l’ufficializzazione e aggiornamenti sui tempi in modo da informare adeguatamente la cittadinanza“. Più esplicito il commento del sindaco di Senago, Magda Beretta che è stata tra i primi a divulgare con soddisfazione la novità ancora ufficiosa. Per un valore complessivo di 182 milioni e 660mila euro, la Milano-Limbiate si sviluppa per circa 11,70 Km utilizzando per alcuni tratti la sede tranviaria attuale, adiacente alla strada, e per altri tratti prevedendo lo spostamento della sede al centro della sezione stradale. La lunghezza utile complessiva dei tratti a doppio binario è di 3,54 km. La linea si sviluppa per 11,23 km in sede propria e per i restanti 0.47 km in sede promiscua libera, in particolare in zona Cassina Amata a Paderno Dugnano. Sono previste 19 fermate compresi i due capolinea “Comasina M3” a Milano e “Monte Grappa” a Limbiate.