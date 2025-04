Monza: strisce pedonali nuove il giorno prima, via l’asfalto il giorno dopo

La mano destra non sa quello che fa la sinistra: l’antico adagio è stato ripetuto più volte lunedì dai consiglieri comunali di Monza di centrodestra. Il primo è stato Marco Monguzzi di Fratelli d’Italia che ha denunciato dai banchi di piazza Trento e Trieste quanto accaduto tra le vie Calatafimi e Marsala dove sono state rifatte le strisce e pochi giorni dopo è iniziato il rifacimento dell’asfalto.

Il proverbio è stato ripreso dal capogruppo di FdI Andrea Arbizzoni e dal leghista Simone Villa che ha segnalato l’errata collocazione degli scivoli sui marciapiedi in viale Libertà: «Avete perso l’abitudine di andare a verificare i lavori – ha detto rivolto alla giunta – stiamo tornando indietro».

«Vado spesso nei cantieri – ha replicato l’assessora alla Viabilità Irene Zappalà – se c’è stata qualche criticità me ne assumo la responsabilità».