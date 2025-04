Agrate: i dazi fanno rinviare l’incontro a Roma per StMicroelectronics

I sindacati hanno fatto sapere che l’incontro programmato per il 3 aprile con i ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti per affrontare la situazione della StMicroelectronics è stato annullato e rinviato al 10 aprile perché il Consiglio dei Ministri è stato convocato a seguito della decisione del Governo USA di introdurre nuovi dazi. A Roma, al Ministero, le organizzazioni sindacali hanno tenuto comunque un incontro con l’azienda e la sottosegretaria Fausta Bergamotto, “durante il quale – riporta la Fiom Cgil in una nota – STMicroelectronics non ha fornito indicazioni specifiche riguardo al piano industriale”.

StMicroelectronics, la Fiom Cgil: “Non accetteremo un piano che riduca il personale”

Il sindacato ha detto che non accetterà un piano industriale “che preveda riduzioni di personale” e chiede che il 10 aprile venga presentato un piano “credibile, in grado di tutelare il futuro occupazionale e garantire investimenti e innovazione per il rilancio produttivo”. Inoltre, la FIOM CGIL sottolinea l’importanza che “il Governo si faccia garante della tutela occupazionale, mettendo in campo azioni concrete e risorse per il rilancio produttivo e l’innovazione, affinché il settore della microelettronica in Italia non subisca un impoverimento della propria capacità produttiva e occupazionale”.

In vista dell’incontro romano, poi saltato, è stato organizzato un presidio dei lavoratori davanti al Ministero: “che ha evidenziato la determinazione e la mobilitazione della categoria” e nuove iniziative di mobilitazione verranno organizzate nei prossimi giorni in attesa dell’incontro del 10 aprile.