Metropolitana M5 fino a Monza: “Salvini determinato a confermare tutte le 11 fermate”

Sul prolungamento della M5 fino a Monza: “il ministro Salvini è determinato a confermare tutte e undici le fermate, anche alla luce dell’impegno per alimentare il trasporto su ferro” si legge in una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo la riunione, avvenuta giovedì 26 giugno, nella sede del ministero, a Roma. Riunione convocata dallo stesso Salvini “per accelerare l’avvio delle attività”.

Presenti, insieme al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, anche i sindaci Giuseppe Sala (Milano), Paolo Pilotto (Monza), Giacomo Ghilardi (Cinisello Balsamo) e Roberto Di Stefano (Sesto San Giovanni). In collegamento il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore alle Infrastrutture ed Opere Pubbliche della Regione Lombardia, Claudia Terzi.

Durante la riunione con i tecnici del MIT e degli enti coinvolti, “concreta e in un clima molto collaborativo” – riporta la nota ministeriale – sono emerse “alcune novità positive” come gli ulteriori 20 milioni per il prolungamento della M1 fino a Monza-Bettola (capolinea di Cinisello Balsamo) e la conferma dell’integrale copertura delle risorse del prolungamento verso Baggio, il cui contratto di appalto è di imminente sottoscrizione. Il Ministero per la M5 ha già stanziato 915 milioni ma al momento non è stato chiarito da dove arriveranno le restanti (ingenti) risorse necessarie per garantire la realizzazione completa dell’opera.

Metropolitana M5 fino a Monza, il sindaco Pilotto: “Confermata la piena validità del progetto”

“Al termine della riunione operativa tutte le sei istituzioni presenti hanno confermato la piena validità del progetto tecnico di prolungamento di M5 fino a Monza: 11 fermate in tutto con capolinea al Polo Istituzionale di Via Grigna” ha dichiarato il sindaco Paolo Pilotto. “Il clima di lavoro emerso da parte di tutti i Sindaci e dei diversi livelli istituzionali presenti all’incontro è stato unitario – spiega Pilotto – Credo che la volontà coesa da parte del territorio ed espressa nelle ultime settimane anche dalle parti economiche e sociali troverà ascolto: arrivati a questo punto è necessario un ultimo sforzo per completare un puzzle ormai definito, che consentirà di passare dal progetto al cantiere”.

Metropolitana M5 fino a Monza, l’onorevole Sala (FI): “Ho presentato un emendamento per chiedere il finanziamento integrale”

“La Brianza si conferma protagonista dello sviluppo infrastrutturale lombardo: sono state confermate dal Ministro Salvini tutte le undici fermate della Metropolitana che arriverà fino a Monza – commenta l’onorevole brianzolo di Forza Italia Fabrizio Sala – Per sostenere la realizzazione completa dell’opera – ha aggiunto – ho presentato un emendamento al Decreto Infrastrutture per chiedere il finanziamento integrale del prolungamento della linea metropolitana: è un passo importante per garantire tempi certi e risorse adeguate”.