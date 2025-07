Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 3 luglio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 3 luglio 2025: la prima pagina

In primo piano c’è il clima che cambia. Fa caldo, ma soprattutto fa sempre più caldo e il Cittadino ha analizzato come sono esplose le temperature a Monza e Brianza negli ultimi cinquant’anni partendo dal dato che Monza su tutte le province italiane è la diciassettesima per impatto climatico subito.

In apertura il caso del comando dei vigili di via Marsala dove la tinteggiatura delle pareti sarebbe stata fatta da un agente. E poi c’è la cessione del Monza: l’approfondimento sull’arrivo ufficiale del fondo statunitense Beckett Layne Ventures e l’uscita di scena della famiglia Berlusconi dal mondo del calcio.

Con il giornale in edicola anche l’inserto Beyond Borders – Oltre i confini, realizzato dai detenuti della casa circondariale di Monza e curato dalla redazione del Cittadino.