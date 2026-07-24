Bovisio-Masciago Cronaca

Assalto al bancomat a Bovisio Masciago: bottino stimato in più di 60mila euro

Più di 60mila euro il bottino dell'assalto al bancomat della filiale della Banca Bper di via Marconi, in pieno centro di Bovisio Masciago.
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Monza Brianza una pattuglia dei carabinieri
Monza Brianza una pattuglia dei carabinieri

Ammonta a più di 60mila euro il bottino dei 3 malviventi che notte tempo hanno fatto saltare il bancomat della filiale della Banca Bper di via Marconi, in pieno centro di Bovisio Masciago. Inizia a chiarirsi la dinamica del clamoroso colpo messo a segno nella notte tra lunedì e martedì scorsi. In base ai primi rilievi dei carabinieri pare che il ricavato sia parecchio più ricco rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento.

Assalto al bancomat a Bovisio Masciago: una prima ricostruzione

Secondo la ricostruzione fatta anche avvalendosi delle immagini della videosorveglianza, i tre sarebbero arrivati in via Marconi attorno all’1.50 e a volto coperto sarebbero subito entrati in azione. Dopo avere forzato la porta a vetri dell’agenzia, si sono concentrati sullo sportello automatico self service. Introducendo una carica esplosiva all’interno della fessura che rilascia le banconote i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello, creando così uno squarcio per estrarre i contanti. Dopo essersi impossessati del bottino, e mentre l’intero quartiere veniva svegliato dal boato, i malviventi si sono dileguati. Lasciando alle forze dell’ordine i rilievi e le indagini del caso.

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