Disinfestazione straordinaria dalle zanzare a Solaro nella serata di venerdì 24 luglio a partire dalle 22. La richiesta è di Ats Milano Città Metropolitana per l’area di via Galvani e tutte le sue traverse “per un caso sospetto importato di infezione da Zika in un soggetto domiciliato in paese“.

Solaro: disinfestazione straordinaria per un caso sospetto di Zika, le operazioni previste e l’invito di Ats

Dalle 22 di venerdì 24 luglio è in programma, fino a fine lavori, un intervento “su tutte le aree pubbliche e su tutte le aree private raggiungibili dalla strada” sulle zanzare adulte e “un trattamento larvicida in tutte le tombinature“. Il prodotto utilizzato non è pericoloso per persone o animali, ma si consiglia ai cittadini di tenere le finestre chiuse al passaggio dell’operatore.

Ats richiede poi attenzione ai comportamenti individuali per evitare la proliferazione degli insetti: quindi evitando ristagni d’acqua in sottovasi, contenitori o pozze nei giardini.

Solaro: disinfestazione straordinaria per un caso sospetto di Zika, «no allarmismi»

«Non dobbiamo fare allarmismi – spiega la sindaca Nilde Moretti – Abbiamo attivato regolarmente il piano di intervento che abbiamo sempre a disposizione per questo genere di situazioni, anche allargando il raggio d’azione rispetto a quanto richiesto dalle autorità sanitarie. Ats Milano Città Metropolitana ci ha fornito delle indicazioni dirette e chiede la collaborazione della cittadinanza, dunque rimuovere le pozze d’acqua ristagnante e trattare regolarmente grondaie e caditoie con prodotti larvicidi. Qualora dovessero esserci aggiornamenti sarà nostra premura informare la cittadinanza».