C’è anche la la SS36 del Lago di Como e dello Spluga tra le strade monitorate da Anas per l’intensificazione del traffico in quello che viene annunciato come il primo fine settimana di partenze per le vacanze. Anche sulla Valassina, che porta verso lago e valli, è previsto un aumento dei flussi: Anas ha previsto un potenziamento del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da venerdì alla sera di domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno “oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli“.

Strade: primo weekend da bollino rosso con 27 milioni di veicoli in viaggio, la previsione di Viabilità Italia

Per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento su tutta la rete stradale: Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 24 luglio, alla mattina di sabato 25 luglio e domenica pomeriggio 26 luglio: venerdì e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per week end brevi verso le località di villeggiatura e di mare; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

«Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – spiega Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas – come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24. Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con il nostro spot: ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’».

Strade: primo weekend da bollino rosso per le vacanze, le strade interessate

Oltre alla Valassina che attraversa anche la Brianza, l’intensificazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio,arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.