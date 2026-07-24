Monzese nei guai: con l’auto contro i mezzi in sosta e poi chiama il carro attrezzi, ai vigili basta una telefonata

Alla polizia locale di Monza è bastato un giro di telefonate tra i soccorsi stradali attivi in città per risolvere il caso della auto danneggiate tra via Sertorio e Col di Lana nella notte tra giovedì e venerdì. Tutto è successo una mezzora dopo mezzanotte: un monzese residente poco lontano, probabilmente tornando a casa, ha perso il controllo della sua auto andato a sbattere pesantemente contro quattro veicoli parcheggiati regolarmente a bordo strada.

Monzese nei guai: la chiamata dei proprietari di un veicolo danneggiato e le testimonianze dei vicini

Non è rimasto fortunatamente ferito, ma di fronte ai danni provocati alle altre auto e anche alla sua ha solo chiamato un carro attrezzi per farsi portare a casa. Non il comportamento corretto, trattandosi comunque di un allontamento dal luogo di un incidente; di sicuro agli occhi dei proprietari degli altri veicoli che si sono trovati la sorpresa dei danni. E allora hanno chiamato la polizia locale. Gli agenti non ci hanno messo molto a ricostruire i fatti della notte: grazie anche ad alcune persone residenti nella via che hanno riferito dell’arrivo di un carro attrezzi intorno a mezzanotte e mezza.

Monzese nei guai: danni e doppia violazione del codice

Una telefonata ha permesso di risalire all’auto che ha innescato l’incidente, risultata intestata a una donna di Lecco ma a disposizione di un familiare residente – appunto – nella zona. Dopo essere stato convocato al comando di Via Marsala, a suo carico sono state rilevate le violazioni di perdita di controllo del veicolo e fuga dal luogo del sinistro con solo danni alle cose. In più dovrà rispondere dei danni provocati.