Il Comune di Macherio nei giorni scorsi ha aggiornato i cittadini sulla prosecuzione dei cantieri per Pedemontana in città, dove stanno avanzando le opere per la costruzione di due gallerie artificiali, “due delle opere più impegnative previste lungo il tracciato” dell’autostrada.

Pedemontana a Macherio: il punto sui lavori

“In questa fase il cantiere è concentrato sulla realizzazione delle strutture portanti della gallerie – aggiunge il Comune – vengono costruite le opere che serviranno a sostenere la futura copertura e a garantire la sicurezza dell’intervento. Vista la presenza di abitazioni e infrastrutture nelle vicinanze, sono in corso anche interventi specifici per mettere in sicurezza il terreno e proteggere le aree circostanti durante le lavorazioni”.

Conclusa questa fase sarà il tempo della posa effettiva delle coperture che pezzo a pezzo completeranno la galleria.

Pedemontana a Macherio: le prossime fasi, tratte B2 e C al 20% dei lavori completati

Nelle prossime fasi si procederà con la posa delle strutture di copertura, che consentiranno progressivamente di completare la galleria. L’amministrazione comunale sta riferendo le parole della società, secondo la quale i diversi cantieri nelle tratte B2 e C sono arrivati al completamento di Pedemontana per circa il 20%, “considerando sia le opere già visibili sia le attività tecniche e preparatorie necessarie. Sul territorio sono impegnati mediamente circa 260 operai al giorno”.