Monza, occupa abusivamente un terreno a San Fruttuoso per organizzare feste

Cucina professionale e tavoli sedie e capanni, e poi due piscine e un’area giochi per bambini: tutto il necessario, secondo gli agenti della Polizia locale di Monza, per organizzare eventi e feste con somministrazione di cibi e bevande. Senza autorizzazione. La scoperta, a San Fruttuoso, è avvenuta da parte degli agenti dell’Ufficio Tutela Ambiente e Paesaggio e Ufficio Tutela del Consumatore, che insieme a personale di ATS, Vigili del fuoco e Polizia di Stato, hanno posto sotto sequestro un’intera area privata di quasi 7mila metri quadrati, nel quartiere.

Gli agenti del Comando di via Marsala, durante un sopralluogo, hanno scoperto che nell’area era stata allestita una cucina professionale ed erano presenti arredi e poi alimenti e bevande. L’area è risultata occupata abusivamente da un cittadino straniero che vi avrebbe appunto organizzato feste ed eventi a pagamento pubblicizzati, anche tramite piattaforme social.

La cucina allestita nell’area posta sotto sequestro dalla Polizia locale (foto Polizia locale Monza)

Monza, una persona denunciata: nel terreno anche sue piscine fuoriterra, allacciamenti abusivi a rete elettrica e del gas

Gli agenti della Locale monzese hanno contato cinque strutture edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi, due piscine fuori terra e un’area giochi per bambini, il tutto “in totale assenza di autorizzazioni e di titoli necessari per l’esercizio dell’attività, tra cui SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, requisiti professionali previsti dalla normativa di settore, SCIA sanitaria, adempimenti in materia di prevenzione incendi e titoli edilizi relativi alle opere realizzate” specificano dal Comando.

Rilevata inoltre la presenza di “allacciamenti abusivi e precari alla rete elettrica” e alla rete del gas “a servizio dell’abitazione adiacente, occupata dalla medesima persona”. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati e gli illeciti accertati, tra cui occupazione abusiva di terreno di proprietà altrui, esercizio abusivo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, realizzazione di opere edilizie in assenza dei prescritti titoli autorizzativi, violazioni della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché furto aggravato di energia elettrica e di gas mediante allacci abusivi alle rispettive reti di distribuzione, reato quest’ultimo per il quale procederà la Polizia di Stato.

Monza, il terreno di un istituto bancario che he sporto denuncia per occupazione abusiva

Dalle indagini è emerso che l’area apparterebbe a un istituto bancario, che ha formalizzato una denuncia-querela per l’occupazione abusiva del terreno. Informato il Pubblico Ministero di turno, gli agenti hanno posto sotto sequestro penale l’intera area, affidandone la custodia giudiziale al legale rappresentante dell’istituto proprietario.