Carate Brianza: ecco il nuovo centro anziani, trasferimento a settembre

Lavori conclusi: a settembre è previsto il trasferimento nella nuova sede del centro anziani di Carate Brianza. Dopo un percorso durato quasi tre anni tra progettazione, bonifica e realizzazione dell’edificio, il centro è pronto ad aprire le porte. Il trasferimento dalla storica sede di via Nazario Sauro alla nuova struttura di via Fabio Filzi è previsto nel mese di settembre, come confermato dall’assessore ai Lavori pubblici Rossella Pozzi e come concordato con l’associazione Pierino Aliverti.

Carate Brianza: ecco il nuovo centro anziani, tre lotti e una bonifica

L’intervento aveva preso il via con la demolizione del fabbricato comunale, che ospitava la Nostra Famiglia, dismesso, presente sull’area destinata ad accogliere il nuovo centro. Prima dell’avvio del cantiere vero e proprio si è resa necessaria anche un’opera di bonifica, intervento inserito nella programmazione comunale del 2024 e propedeutico alla costruzione della nuova struttura. Solo al termine di questa fase è stato possibile avviare i lavori edilizi.

Il progetto è stato sviluppato in tre lotti funzionali. L’appalto è stato affidato alla Paladino Costruzioni. L’importo complessivo dell’intervento è stato di circa 1 milione e 50mila euro, secondo la presentazione del progetto approvato dal Comune, con suddivisione in tre lotti: il primo da circa 750mila euro, il secondo da circa 258mila euro e il terzo da circa 41880 euro, cui si è aggiunta l’opera di bonifica. Il progetto architettonico porta la firma dell’architetto Stefano Fumagalli, quello strutturale dell’architetto Elio Ronzoni, mentre la direzione dei lavori è stata seguita dall’architetto Luca Elli.

Carate Brianza: ecco il nuovo centro anziani, 450 metri quadri e all’esterno porticati e campi da bocce

La nuova sede è di circa 450 metri quadrati sviluppati su un unico piano e dotata di porticati esterni. Al suo interno troveranno posto sale polifunzionali, una sala lettura, aule per corsi e laboratori, un’area bar con cucina e locali destinati anche alle associazioni del territorio. All’esterno, invece, è stato realizzato un giardino alberato con due campi da bocce, pensato come spazio di incontro e socializzazione.

Carate Brianza: ecco il nuovo centro anziani, l’iter per la gestione

In parallelo alla conclusione del cantiere, il Comune ha avviato anche l’iter amministrativo per l’apertura e la gestione della struttura. Lo scorso aprile è stato infatti pubblicato l’avviso rivolto agli enti del Terzo Settore per l’affidamento della gestione del centro anziani Pierino Aliverti attraverso una nuova convenzione, comprensiva della concessione dell’immobile comunale. L’obiettivo è garantire la continuità delle attività sociali, ricreative e aggregative nella nuova sede fin dalla sua apertura. La gestione avrà una durata iniziale di cinque anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque. L’associazione concessionaria, che deve corrispondere un canone, dovrà garantire il corretto utilizzo degli spazi, mantenere la destinazione sociale della struttura, occuparsi della manutenzione ordinaria e assicurare la tutela dell’immobile comunale.