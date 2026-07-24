È ricoverato in pericolo di vita l’uomo di 44 anni ferito giovedì sera in una sparatoria al Crocione, a Seregno. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, è stato operato per le diverse ferite riportate e si trova in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione.

Sparatoria a Seregno: in pericolo di vita l’uomo ferito al Crocione, le indagini

Le indagini dei carabinieri di Seregno proseguono per ricostruire i fatti accaduti poco dopo le 22 in via Fosse Ardeatine. La vittima è stata ferita da almeno due colpi mentre camminava in una strada buia poco lontano da casa. Secondo quanto appreso nessuna pista sarebbe esclusa: i militari avrebbero già sentito in qualità di testimoni sia i familiari sia i condomini che avrebbero scambiato gli spari per fuochi d’artificio, salvo poi rinvenire il 44enne a terra.