Brianza Nord Cronaca

Sparatoria a Seregno: in pericolo di vita l’uomo ferito al Crocione

È ricoverato in pericolo di vita l'uomo di 44 anni ferito giovedì sera in una sparatoria a Seregno, nel quartiere Crocione.
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Monza ospedale San Gerardo
Monza ospedale San Gerardo

È ricoverato in pericolo di vita l’uomo di 44 anni ferito giovedì sera in una sparatoria al Crocione, a Seregno. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, è stato operato per le diverse ferite riportate e si trova in prognosi riservata nel reparto di Neurorianimazione.

Sparatoria a Seregno: in pericolo di vita l’uomo ferito al Crocione, le indagini

Le indagini dei carabinieri di Seregno proseguono per ricostruire i fatti accaduti poco dopo le 22 in via Fosse Ardeatine. La vittima è stata ferita da almeno due colpi mentre camminava in una strada buia poco lontano da casa. Secondo quanto appreso nessuna pista sarebbe esclusa: i militari avrebbero già sentito in qualità di testimoni sia i familiari sia i condomini che avrebbero scambiato gli spari per fuochi d’artificio, salvo poi rinvenire il 44enne a terra.

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