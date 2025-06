Le voci del possibile imminente cambio di proprietà dell’Ac Monza hanno scaldato la piazza. Nella notte è comparso uno striscione di contestazione a Monzello, non tanto per il paventato arrivo del fondo americano rappresentato da Mauro Baldissoni, ma per la situazione interna che si sta vivendo oggi nella società di via Ragazzi del ’99. Sulla tela bianca compare la scritta: “Galliani e Bianchessi via da Monza”.

Calcio, contestazione con striscione a Monzello: ultras contro Galliani e Bianchessi

Non è la prima volta che si assiste a una contestazione diretta alla dirigenza sportiva e giusto la settimana scorsa, sempre su il Cittadino, il portavoce della Curva Davide Pieri Fausto Marchetti aveva espresso pressoché lo stesso concetto. Evidentemente la notizia di una possibile permanenza di Adriano Galliani, seppur al momento con un ruolo istituzionale che sembra ritagliato appositamente per la sua figura di storico dirigente del calcio italiano, non trova l’approvazione di tutti. Per quanto riguarda Bianchessi invece è già adesso molto probabile che lasci, per far spazio all’arrivo di Nicolas Burdisso che sarebbe stato segnalato dalla nuova proprietà come possibile nuovo direttore sportivo.