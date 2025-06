Con l’arrivo di Paolo Bianco ufficializzato nella mattinata di mercoledì naturalmente cambierà anche lo staff al servizio del Monza in Serie B. Come spesso capita l’ex allenatore del Frosinone ha deciso di portarsi alcuni collaboratori dalla precedente esperienza. Si tratta di Filippo Pensalfini che avrà il ruolo di vice allenatore, Salvatore Bruno (storico attaccante che conosce molto bene la categoria), in qualità di collaboratore tecnico, e Stefano Taparelli come preparatore atletico.

Calcio: nuovo staff per mister Paolo Bianco, idea Milan Lab

In questo settore Galliani e Bianchessi vorrebbero affidarsi anche alle cure di Daniele Tognaccini; hanno tutti lavorato insieme in rossonero, ai tempi di Milan Lab, ma per il momento è solo una voce.

Per i portieri dovrebbe rimanere Alfredo Magni, che era stato coinvolto nei rumors per affiancare Antonio Conte nel nuovo approdo alla Juventus, prima della conferma a Napoli.

Calcio: nuovo staff per mister Paolo Bianco, l’addiom a Simon Barjie

Dello staff dell’anno scorso rimarranno in pochi, sia per scelta che per nuove opportunità professionali. Alcuni hanno avuto delle “promozioni” sul campo, altri invece dovranno trovarsi nuovi incarichi. È il caso, quest’ultimo, di Simon Barjie, storico volto biancorosso da calciatore e ormai da tanti anni come preparatore atletico; non è stato rinnovato nemmeno con un ruolo secondario dopo un anno da responsabile del settore. Sulla scelta pesano i tanti infortuni fisici patiti in rosa.

Calcio: nuovo staff per mister Paolo Bianco, il match analyst Allavena all’Al-Hilal

Chi invece ha fatto un balzo in avanti, sicuramente dal punto di vista economico, è Enrico “Billy” Allavena, match analyst che si è aggiunto allo staff di Simone Inzaghi nella nuova avventura all’Al-Hilal, in Arabia Saudita. Per un Monza che retrocede, c’è un professionista che presto andrà a giocarsi il Mondiale per Club.