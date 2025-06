Una settimana di vacanza a Monza per una squadra di calcio di bambini serbi provenienti da una enclave del Kosovo e accolti in Italia dall’associazione Una voce nel Silenzio. Il team è stato ricevuto mercoledì mattina in Regione Lombardia, con visita dell’aula consiliare per un momento di confronto tra ragazzi e isituzioni.

Vacanza a Monza e visita in Regione per una squadra di calcio di bambini serbi in Kosovo, ospiti del centro Mamma Rita

«È un grande privilegio accogliere questi ragazzi nelle nostre strutture. Vederli qui, sereni e protetti, ci ricorda ogni giorno l’importanza della solidarietà: qui trovano non solo un rifugio, ma una famiglia. La loro presenza arricchisce la nostra comunità e ci spinge a lavorare con ancora più determinazione per garantire loro futuro e speranza», ha commentato la consigliera regionale Martina Sassoli (Lombardia Migliore) sostenitrice dell’incontro istituzionale che ha visto anche la presenza delle console serba Nataša Savićević e altre figure istituzionali di Regione Lombardia.

E poi: «I miei personali ringraziamenti vanno inoltre ad una famiglia serba residente in Italia che si è occupata di sponsorizzare la permanenza dei ragazzi ospiti del Centro Mamma Rita di Monza gestito dalle sorelle dell’ordine delle Minime Oblate che ringrazio sentitamente, in quanto sempre pronte a dimostrare supporto nei diversi progetti solidaristici proposti sul nostro territorio».