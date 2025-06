Calciomercato Monza: tre possibili arrivi dal Brescia, rinnovo per Zeroli

Fino ad oggi, per non perdere tempo e non farsi trovare impreparata, la dirigenza sportiva del Calcio Monza, quella attuale, Adriano Galliani e Mauro Bianchessi, ha selezionato un nuovo allenatore, Paolo Bianco dal Frosinone, e ingaggiato nuovi giocatori di categoria. Sono già stati annunciati Sardo e Obiang come nuovi acquisti e Keita Balde con il contratto rinnovato, approfittando della finestra straordinaria di inizio giugno per le trattative estive. A loro si aggiunge anche il rinnovo del prestito per Zeroli, ormai cosa fatta dal Milan come testimonia l’incontro di giovedì 18 giugno allo stadio con il direttore sportivo Bianchessi.

Calciomercato, in dirittura d’arrivo Adorni, Lezzerini e Besaggio dal Brescia

Altri tre accordi sarebbero in dirittura d’arrivo, Adorni per la difesa, Lezzerini per la porta e Besaggio per il centrocampo, tutti e tre svincolabili dal Brescia prossimo al fallimento. Naturalmente però è necessario attendere la riapertura del mercato al primo luglio per ufficializzare tutti gli accordi andati a buon fine ed attualmente è comunque tutto a prescindere congelato, anche in attesa dell’evolversi della situazione delle Rondinelle.

Calcio Monza, con la probabile nuova proprietà Burdisso possibile ds

Al di là delle minuzie burocratiche, esiste un evidente problema di conflittualità. Proprio in queste ore, con il cambio di proprietà imminente, il fondo americano rappresentato da Mauro Baldissoni vorrebbe iniziare ad avallare le operazioni prima di finalizzarle. La stessa posizione del direttore sportivo non sarebbe più così tanto sicura nonostante il rinnovo biennale firmato nelle scorse settimane. Anzi, è già stato individuato il suo sostituto in Nicolas Burdisso, un passato da dirigente alla Fiorentina, periodo durante il quale ha lavorato con Italiano ad un’idea che ha portato una finale di Coppa Italia e due finali di Conference League.

Calcio Monza, con gli americani anche mister Bianco potrebbe essere sostituito

Clamorosamente, nonostante il contratto firmato da pochi giorni, non è da escludere che la proprietà subentrante voglia scegliere anche un volto nuovo per la panchina. Certo, sarebbe il terzo tecnico a libro paga con Bocchetti (500mila euro all’anno fino al 2027) e lo stesso Bianco (biennale anche per lui), ma un progetto rinnovato potrebbe anche voler essere aperto con un allenatore diverso. Sarebbe una sorta di esonero record, ancora prima che il suo Monza sia mai sceso in campo. Come detto la situazione del cambio di proprietà è in evoluzione e come sempre in questi casi ci vuole tempo, anche se si va verso l’effettiva chiusura entro l’inizio di luglio. Il rischio è che solo a quel punto, sarà svelato chi guiderà il Monza dai primi giorni di ritiro a Monzello.