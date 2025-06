Calcio Monza, vendita a un passo: Fininvest verso un passaggio di quote a investitori americani

Ci siamo, il momento è arrivato: il Monza sta per passare di mano. Fininvest ha ormai raggiunto l’accordo con il gruppo d’investitori americani rappresentato dall’ex vicepresidente della Roma Mauro Baldissoni che, in definitiva, tra tutti gli interessati, è stato quello che ha mostrato maggior convinzione nel portare a buon termine l’operazione. Dunque niente Radrizzani, niente texani, niente giapponesi, arabi, austriaci o forlivesi. Il passaggio sarà completato entro i primi giorni di luglio, in concomitanza con l’inizio del ritiro che quest’anno la squadra vivrà a Monzello, proprio come nella prima stagione di Serie A.

Calcio Monza a investitori americani, referente Mauro Baldissoni (ex vicepresidente della Roma)

La base è quella di un passaggio di quote (inizialmente si parla del 70%) per una cifra attorno ai 90 milioni di euro, dunque superiore sia al passivo registrato nell’ultimo bilancio di 48 milioni, sia al valore ipotizzato per il Monza nelle ultime settimane, ovvero dalla retrocessione in Serie B. La modalità potrebbe anche essere quella del vendor loan, qualcosa di simile a quanto fatto con il Milan nel recente passato.

Calcio Monza agli americani per una cifra attorno ai 90 milioni

A rilevare il tutto un fondo statunitense, interessato a fare affari con la famiglia Berlusconi. Ma il referente rimane Baldissoni. Referente con management a forte matrice italiana, lui sarà il nuovo Ceo, mentre il ruolo di direttore sportivo sarà affidato a Nicolas Burdisso, uno che in Italia ci ha costruito una carriera prima da calciatore e poi da dirigente soprattutto con la Fiorentina. Infine Adriano Galliani, la sua posizione è da definire. In fondo, rimane il primo tifoso biancorosso e garanzia di attaccamento. Dell’attuale dirigenza, però, nel caso, sarà l’unica riconferma, con Mauro Bianchessi destinato a lasciare, qualora dovesse essere finalizzata la trattativa, nonostante il rinnovo biennale. In attesa della firma si continua a lavorare sul mercato per iniziare a mettere qualche tassello nella squadra che proverà ad essere protagonista in Serie B.