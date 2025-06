Ac Monza, possibile esonero lampo per l’allenatore Paolo Bianco

Calcio Monza: proprio in queste ore, con il cambio di proprietà imminente, il fondo americano rappresentato da Mauro Baldissoni potrebbe valutare le eventuali operazioni di mercato in corso prima di finalizzarle. La stessa posizione del direttore sportivo non sarebbe più così tanto sicura nonostante il rinnovo biennale firmato nelle scorse settimane. Anzi, è già stato individuato il suo sostituto in Nicolas Burdisso, un passato da dirigente alla Fiorentina, periodo durante il quale ha lavorato con Italiano ad un’idea che ha portato una finale di Coppa Italia e due finali di Conference League.

Ac Monza, gli allenatori a libro paga e la possibile svolta

Clamorosamente, nonostante il contratto firmato da pochi giorni, non è da escludere che la proprietà subentrante voglia scegliere anche un volto nuovo per la panchina. Certo, sarebbe il terzo tecnico a libro paga con Bocchetti (500mila euro all’anno fino al 2027) e lo stesso Bianco (biennale anche per lui), ma un progetto rinnovato potrebbe anche voler essere aperto con un allenatore diverso. Sarebbe una sorta di esonero record, ancora prima che il suo Monza sia mai sceso in campo. Come detto la situazione del cambio di proprietà è in evoluzione e come sempre in questi casi ci vuole tempo, anche se si va verso l’effettiva chiusura entro l’inizio di luglio. Il rischio è che solo a quel punto, sarà svelato chi guiderà il Monza dai primi giorni di ritiro a Monzello.