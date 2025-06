Il Monza fa la spesa a Brescia. Il prossimo fallimento delle Rondinelle accende l’interesse per diversi profili. Ma sotto i riflettori, nell’interesse dei tifosi c’è la posizione del capitano. Che sembra sempre più lontano da Monza. Matteo Pessina recentemente è tornato sui social, mostrando in un post del suo sponsor tecnico (non con griffe biancorossa) i progressi del suo recupero fisico dopo l’operazione per il problema al tendine del bicipite femorale destro.

Il giocatore si dichiara al 99%, dunque potrebbe essere con il gruppo al via del ritiro estivo, ma non sarebbe particolarmente entusiasta all’idea di partecipare alla prossima Serie B.

Calcio, Monza: Galliani vorrebbe trattenerlo, il capitano piace al Genoa

Nei giorni scorsi, nei colloqui con la dirigenza, Pessina ha chiesto di poter valutare nuove opzioni che, tradotto, significa aprire, da parte sua, ad una possibile cessione. La società vorrebbe trattenerlo a tutti i costi, in particolare Galliani che punta su di lui per garantire monzesità ed elevato tasso tecnico alla rosa che darà l’assalto al campionato, e dunque spera che le offerte non siano così irrinunciabili da doverle effettivamente prendere in considerazione.

A oggi il centrocampista, ancora 28enne, vale una decina di milioni. Difficile però realizzarli dopo una stagione da 11 presenze e 0 gol, anche se le precedenti 72 partite con 11 gol e 6 assist in maglia biancorossa in Serie A stuzzicano diverse piazze importanti del piano di sopra. Soprattutto il Genoa, a caccia di una quota di esperienza dopo l’addio di Badelj.

Calcio, Monza: gli altri contratti, chi scade e chi rientra

Il 30 giugno usciranno sicuramente Turati, Lekovic, Urbanski, Bianco, Zeroli, Castrovilli e Akpa Akpro per fine prestito. Di questi, il Monza ha trovato l’accordo con il Milan per trattenere il giovane centrocampista Zeroli mentre Akpa Akpro rimane sempre monitorato all’interno della lista degli svincolati.

A fine contratto vanno Caldirola, D’Ambroso, Pedro Pereira, Gagliardini, Sensi e Vignato. Non sembra ci sia interesse per proseguire con nessuno che voglia effettivamente rimanere. L’unico rimpianto potrebbe essere Vignato, seguito da Parma e Pisa in Serie A, Empoli e Venezia con progetti interessanti in Serie B. Dai prestiti rientreranno Sorrentino, Antov, Colpani e Maric. Con il contratto ci sono Pizzignacco, Mazza, Carboni, Izzo, Brorsson, Birindelli, Pessina, Ciurria, Mota Carvalho, Caprari, Ganvoula e Petagna.

Molti di questi hanno stipendi alti e sono sul mercato, specialmente in attacco vanno sfoltiti. Colpani piace a Sarri, Ciurria a Inzaghi per il nuovo Palermo, Mota anche all’estero. Ufficialmente invece sono già arrivati Sardo e Obiang come nuovi acquisti, Keita Balde come riconferma e Adorni, come detto, dal Brescia.

Infine potrebbero essere promossi dalle giovanili Postiglione, Domanico, Colombo e Martins, considerato che potranno essere utilizzati in Primavera 1 solamente da fuoriquota. L’estate non è nemmeno cominciata, ma porte e finestre sono già belle aperte per dare una rinfrescata all’ambiente. L’obiettivo è far entrare gente motivata e uscire chi non ha più molto da dare al progetto. Qualsiasi esso sia.