Le candeline sono 55, le squadre in aggiunta tre. Perché la Fiammamonza, in coincidenza con il 55esimo di fondazione, si ritrova appunto con un organigramma potenzialmente arricchito da tre formazioni. Una conseguenza innescata dall’Ac Monza che ha deciso di cedere la gestione del proprio settore femminile di competenza in base alle norme federali al sodalizio biancorosso. In un comunicato, viene anche specificato che «l’Ac Monza assumerà gli oneri di gestione sostenuti da Fiammamonza per partecipare ai Campionati e/o Tornei ufficiali giovanili di calcio femminile».

Calcio: il Monza cede la prima squadra neopromossa in Eccellenza, le Under 15 e 17

Le tre compagini dirottate sulla Fiamma sono la prima squadra neopromossa in Eccellenza, la quarta serie del calcio femminile, e le formazioni Under 15 e Under 17. La Fiamma, in ogni caso, già dispone di formazioni di queste tre categorie. E il club gode buona salute. Ora ha 11 squadre per un totale di 140 tesserate. La società è gemellata con la Juvenilia. Roberto Mazzo, il presidente di quest’ultima, ha nuovamente assicurato il sostegno al club “cugino”.

MONZA festa Fiammamonza – foto Radaelli

Calcio: la festa al Sada per i 55 anni della Fiammamonza con tante ex storiche

Di una Fiamma un po’ più datata, capace anche di stare per anni in serie A e di vincere lo scudetto nel 2005-2006, si è invece discusso sabato scorso allo stadio Sada al raduno biancorosso convocato da Natalina Ceraso Levati, figlia di Reno Ceraso, fondatore del club monzese di calcio femminile, per l’anniversario. Molte le giocatrici, i dirigenti e i tecnici che hanno risposto alla chiamata. Tra queste, c’era chi è venuta da lontano e chi da molto vicino. Cristina Fruci, 51 anni, ha giocato nella squadra della sua città per oltre 10 anni, tra vivaio e prima squadra.

«Per me – ricorda – la Fiamma è stata una grande famiglia». Venivano invece dal Nord Europa Rosa Lappi, 50 anni, finlandese e Ulla Bastrup, classe 1959, danese. La prima ha giocato a Monza nella stagione 2001-2002. Ma ha un appartamento a Monza e vive con il marito Mitri tra la Brianza ed Helsinki. Nella scorsa stagione è stata vice allenatrice del Como Women. Ulla Bastrup vive ormai da 30 anni in Italia. Della Fiamma è stata giocatrice e allenatrice. Lanciò giovanissime in prima squadra le promosse Benedetta Glionna e Sofia Cantore, ora in nazionale. All’adunata hanno preso parte anche Simona Consonni, 312 presenze in biancorosso, e Giancarlo Padovan, già direttore di Tuttosport, giornalista e mister. Insieme a Raffaele Solimeno allenò la Fiamma dal 2000 al 2002.