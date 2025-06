Ha segnato il gol della vittoria per l’Inter e si è commosso. È stato speciale il ritorno in campo di Valentin Carboni al Mondiale per Club. L’argentino classe 2005, passato anche da Monza nella stagione 2023-24, otto mesi dopo l’infortunio al ginocchio è stato decisivo nella seconda partita del torneo americano con la rete che al 92′ ha dato la prima vittoria ai nerazzurri contro l’Urawa Reds di Saitama.

Calcio: la gioia di Valentin Carboni, gol dedicato alla fidanzata

Alla settima presenza in nerazzurro, a distanza di due anni dall’ultima presenza con l’Inter, Carboni ha raddoppiato in rimonta il gol del capitano Lautaro Martinez, che era già andato a segno al debutto nell’1-1 con i messicani del Monterrey. Una vittoria pesante per tenere in corsa l’Inter nel gruppo E, quando manca ancora la partita con il River Plate con cui è a pari punti (4).

“Dedico questo gol alla mia fidanzata“, ha detto emozionato il giocatore ai microfoni di Dazn. Felice anche il suo allenatore, Cristian Chivu, che l’ha convocato : “Carboni era alla prima partita dopo la rottura del crociato, non giocava da otto mesi. Ha lavorato tanto per recuperare, vederlo felice a me fa piacere“.