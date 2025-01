Calcio Monza, altre uscite: Pablo Marì alla Fiorentina, l’Aek vuole Kyriakopoulos

In attesa dei doverosi ingressi, il Monza apre le porte del supermercato. Sono in programma per la giornata di oggi gli incontri decisivi per le cessioni di Pablo Marì alla Fiorentina e Kyriakopoulos all’Aek Atene. Per il difensore centrale spagnolo, espressa richiesta di Palladino alla proprietà viola, si tratta di definire i contorni dell’affare.

Ancora mercato in uscita per il Monza, la Fiorentina propone lo scambio Marì-Valentini

La società di Firenze ha proposto uno scambio di prestiti con Valentini (che tuttavia ha rifiutato la destinazione), che servirebbe a far quadrare il tutto e a dare a Bocchetti quella risorsa numerica utile a completare il reparto insieme al nuovo arrivato Lekovic. Con il passaggio alla difesa a 4, Izzo e Carboni sarebbero i titolari con i giovani pronti a subentrare insieme a Caldirola. Si cerca l’accordo totale prima di ufficializzare.

Altrettanto in queste ore l’esterno greco dovrebbe tornare in patria. Per lui si è fatto avanti l’Aek Atene, ancora più convinto dopo averlo visto rientrare in campo dall’infortunio nell’ultima partita di Bologna. Il Monza ha pagato il suo riscatto la primavera scorsa, ottenuta la salvezza, circa 3 milioni, andando a rinnovare fino al giugno 2026. Dunque non si andrà tanto lontano per l’offerta della formazione ellenica.