Il bilancio sociale di Fondazione MB: un anno di sfide per la Comunità

“Cari amici, è un orgoglio condividere con tutti voi la nuova edizione del bilancio sociale della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Le sfide che abbiamo affrontato nel 2024 sono scritte tutte qui, nero su bianco, tra le pagine di questo documento che costituisce uno degli strumenti più importanti per avvicinarsi e comprendere a pieno l’operato di Fondazione e, in particolare, le strategie su cui ci siamo concentrati e le azioni che abbiamo promosso e sostenuto per contribuire al miglioramento della qualità della vita della nostra comunità”.

Lo scrive il presidente della Fondazione MB Giuseppe Fontana nelle prime pagine del documento già disponibile in versione digitale sul sito fondazionemonzabrianza.org e presto a disposizione anche nella sua versione cartacea.

Il bilancio sociale di Fondazione MB: gli obiettivi

Secondo quanto stabilito dalle normative, il bilancio sociale ha l’obiettivo di “rendicontare, in maniera imparziale e indipendente da interesse di parte, la situazione dell’ente alle molteplici categorie di stakeholder e di presentare loro informazioni chiare e trasparenti in merito alle responsabilità, ai comportamenti e ai risultati ottenuti attraverso le attività svolte nel corso dell’esercizio 2024”.

Per farlo sono state necessarie oltre un centinaio di pagine. E se, nella parte conclusiva del documento digitale, è possibile consultare gli elenchi dettagliati dedicati alle erogazioni 2024 e ai fondi attivi al 31 dicembre, nella prima metà (abbondante), dopo i capitoli istituzionali dedicati alla mission e ai valori di Fondazione, ai suoi settori di intervento e alle modalità di gestione delle attività, l’attenzione si è tutta concentrata sulle “Attività nella comunità”, cappello sotto cui sono stati riuniti, e analizzati in dettaglio, gli strumenti e le opportunità per gli enti e per i donatori, gli strumenti erogativi presentati nel corso dell’anno, l’analisi delle progettualità sostenute e le attività dedicate alla raccolta fondi e alla promozione del dono.

Teoria e pratica del fondo

Il bilancio sociale di Fondazione MB: il fondo

In questa nuova edizione del documento si è voluto puntare l’attenzione in particolare su uno degli strumenti a disposizione dei donatori, il fondo, dando conto dei quattro nuovi costituiti durante il 2024 e delle attività realizzate nel corso dell’anno a favore del territorio attraverso erogazioni da fondi costituiti in annualità precedenti al 2024 ma che nel 2024 hanno contribuito a generare nuovo valore in diversi ambiti sociali e culturali. Infatti, grazie al supporto di Fondazione, è possibile creare fondi attraverso cui gestire – in maniera semplice e sicura, efficiente ed efficace – risorse destinate allo sviluppo del benessere della comunità locale.

Persone fisiche, associazioni, enti pubblici, aziende e imprese, parrocchie: chiunque sia interessato a trasformare i propri desideri filantropici in azioni concrete a beneficio del territorio e della sua comunità può creare un fondo solidale attraverso un atto pubblico o una scrittura privata. Sempre nella sezione “Attività nella comunità” si è parlato del network di Fondazione: dei suoi stakeholder, dello stretto rapporto con Fondazione Cariplo e con le altre quindici fondazioni di comunità e delle relazioni instaurate con Assifero e con l’Istituto italiano della donazione.

Il bilancio sociale di Fondazione MB: il sistema

Come ha ricordato il presidente Fontana, lavorare in rete rappresenta la vera chiave di volta perché “solo seguendo il filo rosso di progettualità condivise, e sostenendole tutti insieme, è possibile offrire risposte strutturate, di sistema, in grado di far fronte alle sfide del futuro. Per continuare a costruire insieme un nuovo modello di welfare abbiamo bisogno del contributo di tutti e sono sicuro che ognuno di noi continuerà a fare la propria parte”.