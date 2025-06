Calcio, ecco chi c’è alla testa del fondo americano che vuole acquistare il Monza

Alla fine è saltato fuori il nome che tutti i tifosi del Monza stavano aspettando, quello del fondo americano rappresentato da Mauro Baldissoni che è entrato in trattative ormai molto avanzate con Fininvest per l’acquisto del club. Si tratta di Beckett Layne Ventures, controllato dal manager Brandon Berger.

Nelle precedenti esperienze del volto di riferimento ci sono Ogilvy, una delle più importanti agenzie pubblicitarie del Mondo, ed il Chelsea, dove ha ricoperto per un anno e mezzo, immediatamente dopo l’ingresso del nuovo proprietario Ted Boehly, il responsabile del settore marketing. Oltre ovviamente investimenti diversificati, tra i quali spicca una partecipazione in Epic Games, popolare casa di produzione di videogiochi.

Brandon Berger

Calcio Monza, Brandon Berger è stato a capo del marketing del Chelsea

Non si tratta di un colosso industriale né finanziario, ma di un player con una storia di investimenti di cifre compatibili con l’impegno paventato nel Monza iniziata nel 2018. Sui partner dell’operazione vige ancora riserbo, ma Berger non sarebbe l’unico investitore.

Il passaggio dell’80% delle quote dovrebbe avvenire per circa 35 milioni di euro, concordando la parte di debiti da saldare al posto della holding della famiglia Berlusconi. La stessa Fininvest dovrebbe ratificare il tutto nel consiglio di amministrazione di giovedì 26 giugno. Poi ci vorrebbe circa un anno per completare il trasferimento del 100% delle quote.

In società potrebbe trovare spazio lo stesso Baldissoni, che sino ad oggi è stato il collegamento Italia-Usa per la trattativa, ma anche Nicolas Burdisso come nuovo direttore sportivo. Tra i nomi circolati anche quello di Alex Menta, attuale Gm non troppo stimato della Triestina.