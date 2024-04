Infortunio sul lavoro a Monza: è morto l’operaio di 42 anni rimasto ferito nel cantiere

Ennesima tragedia sul lavoro: è morto l’operaio di 42 anni di origine egiziana ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza dopo che lo scorso 24 aprile, nel pomeriggio, era stato colpito da una trave che, per cause in via di accertamento, si era staccata da una gru in un cantiere edile di via Giacosa, nel capoluogo brianzolo.

Monza: morto l’operaio di 42 anni rimasto ferito nel cantiere edile

L’operaio, residente a Milano, aveva riportato un grave trauma cranico: appena scattato l’allarme il 42enne era stato soccorso sul posto da personale paramedico inviato dal 118 su un’automedica e su un’ambulanza della Croce Verde Lissonese. Il 42enne era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso.

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco, personale della Questura di Monza e Brianza per i rilievi e funzionari della Ats che hanno avviato le indagini del caso, trattandosi di un infortunio sul lavoro, anche per appurare se fossero state attivate le procedure di sicurezza.