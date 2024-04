Infortunio in un cantiere edile di Monza: 42enne colpito da un pezzo di ferro di una gru

È stato soccorso in codice rosso e portato all’ospedale San Gerardo di Monza un operaio 42enne vittima nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile di un grave infortunio sul lavoro. Teatro dell’incidente un cantiere edile del capoluogo.

Monza, operaio ferito in un cantiere edile: soccorso in codice rosso

Secondo quanto riferito dalla Questura, intervenuta sul posto insieme a personale della Ats, vigili del fuoco e personale paramedico inviato dal 118 su un’ambulanza e un’automedica, il 42enne sarebbe stato colpito da un pezzo di ferro che per cause in via di accertamento si sarebbe staccato da una gru del cantiere.

Appena dato l’allarme l’operaio è stato soccorso sul posto dal personale del 118 e quindi portato d’urgenza al San Gerardo dove versa in gravi condizioni.