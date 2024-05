Giussano, donna ferita chiede aiuto nella notte, ma rifiuta il trasporto in ospedale

Carabinieri, vigili del fuoco e Croce Bianca di Giussano sono stati protagonisti, alle 4.20 circa di sabato 4 maggio, di un intervento di soccorso a Giussano, per la precisione in via Catalani, nella zona di Birone. L’allarme è scattato dopo che una persona ha contattato il 112, riagganciando però subito il telefono, senza più rispondere in seguito.

Soccorsi: un’aggressione la causa delle ferite?

I Carabinieri e la Croce Bianca di Giussano in via Catalani

L’ambulanza della Croce Bianca inviata sul posto, non avendo trovato un riscontro, ha quindi attivato i carabinieri, che sono arrivati con una pattuglia dalla stazione di Giussano ed una del radiomobile di Seregno, supportate da un’autopompa dei vigili del fuoco di Seregno. Le ricerche hanno consentito di individuare l’abitazione da cui era partita la chiamata, dove i soccorritori hanno trovato una ragazza con alcune lesioni, ricondotte ad una possibile aggressione. La stessa ha però rifiutato il trasporto in ospedale: ora saranno i carabinieri a dover ricostruire i contorni dell’accaduto.

Soccorsi: i residenti incuriositi dall’andirivieni dei mezzi

L’autopompa dei vigili del fuoco di Seregno

Il movimento dei mezzi ha comunque attirato l’attenzione di molti residenti, nonostante si fosse in piena notte.