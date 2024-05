Monza: salute globale e terzo settore, il convegno alla Bicocca con esperti e filantropi

Scienziati, medici, filantropi e giornalisti si riuniranno per parlare di “Salute globale e terzo settore” venerdì 24 maggio a partire dalle 8.30 nella sede monzese dell’Università degli Studi Milano Bicocca in via Cadore, 48.

Monza: salute globale e terzo settore, organizza la Italian Global Health Action (Igha)

L’iniziativa è stata organizzata da Italian Global Health Action, un’organizzazione senza fini di lucro, fondata dai monzesi Luca Pavesi e Momcilo Jankovic, entrambi medici, dal commercialista Paolo Villa e dal presidente de La Meridiana Roberto Mauri, che svolge attività per promuovere la salute globale, il benessere psicofisico della persona e la solidarietà nella società e contrastare le disuguaglianze.

Monza: salute globale e terzo settore, i temi e i relatori

Tanti i temi che verranno affrontati: dalla ricerca all’impatto del cambiamento climatico, dal ruolo svolto dal terzo settore fino alle esperienze dirette di persone impegnate in attività sociali e solidali. Tra i relatori vi saranno don Dante Carraro, direttore Cuamm, i medici Andrea Gori e Paolo Bonfanti, docenti di malattie infettive, l’ex ministro Cristina Messa, medico e docente, Lucio Rovati, farmacologo e presidente onorario della Fondazione Rovati, Andrea Biondi, direttore scientifico Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, Dominque Corti, presidente Fondazione Corti, Giovanna Forlanelli, presidente Fondazione Rovati e Comitato di garanzia del Paese Ritrovato, Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera. Iscrizioni online (clicca qui).