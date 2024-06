AC Monza Academy, il 10 giugno al via i City Summer Camp

Una bella iniziativa a tinte biancorosse è alle porte: il 10 giugno prenderanno il via i City Summer Camp con oltre 18 località confermate (Albairate, Alessandria, Beverino, Biassono, Brugherio, Cairo Montenotte, Casatenovo, Cisano Bergamasco, Desio, Edolo, Lecce, Monopoli, Monza, Olgiate Comasco, Perugia, Riva Ligure, Stradella e Villapizzone) lungo tutto il territorio nazionale per 33 settimane di puro divertimento.

I camp organizzati dalle società affiliate All Soccer, Juvenilia, Ellera, Apos e Villapizzone apriranno le porte alla stagione accogliendo centinaia di bambini allenati dai tecnici biancorossi. A partire da fine giugno e per tutto il mese di luglio confermati i Camp Residenziali, per settimane full time da trascorrere all’insegna del divertimento biancorosso. Dal mare della Liguria e della Romagna passando per il Veneto fino alle montagne lombarde e del Trentino, sono sei le località confermate per un totale di 10 settimane (Alassio, Chiesa Valmalenco, Comacchio, Temù, Veronello e Vigo di Fassa).

AC Monza Academy: ai nastri di partenza il nuovo Woman Camp

Inoltre, per la prima volta prenderà avvio il nuovo Woman Camp dedicato esclusivamente al calcio femminile organizzato dalla società affiliata Academy Caltagirone.

AC Monza Academy: un’esperienza unica all’insegna dello sport

Novità assoluta sono gli AC Monza Summer Experience, per la prima volta in un resort: a dare il via al nuovo progetto sarà il Garden Toscana Resort di San Vincenzo, all’interno del favoloso scenario della Costa degli Etruschi. Dal 14 luglio all’8 settembre, gli ospiti del resort avranno la possibilità di partecipare a programmi settimanali di allenamenti esclusivi con i tecnici specializzati AC Monza. Le attività sono aperte a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 17 anni.