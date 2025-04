AC Monza, sorride il Settore Giovanile: centrati i playoff con tre categorie

Sorride il Settore Giovanile di AC Monza che, dopo un’annata da protagonista nei diversi campionati giovanili, ha raggiunto i playoff con ben tre categorie, ovvero l’Under 15, l’Under 16 e l’Under: si qualifica, dunque, ai playoff l’Under 15 guidata da Giorgio Bazzarini nonostante il ko per 2-0 contro il Como; passa anche l’Under 16 di Alessandro Tonani dopo aver espugnato Como col risultato di 2-1 grazie alle reti biancorosse siglate da Abou e Santulli; qualificazione in tasca anche per la formazione Under 17 di Riccardo Monguzzi che pareggia 1-1 contro la capolista Milan in una gara scoppiettante e condita dalle reti di Fardin e Zaramella. Importante sottolineare il fatto che il serbatoio giovanile biancorosso stia ottenendo grandi soddisfazioni, non solo sul piano dei risultati ma anche dal punto di vista della crescita dei ragazzi e dei valori a loro trasmessi.

Le dichiarazioni di Mauro Bianchessi: “Grande soddisfazione è vedere i nostri giovani vestire anche la maglia della Nazionale”

Sul sito ufficiale dell’AC Monza è intervenuto Mauro Bianchessi, Direttore Sportivo e Direttore Generale del Settore Giovanile di AC Monza, il quale si è congratulato con i ragazzi, delineando la strada da seguire per dare continuità ai brillanti risultati conseguiti. Ecco le sue dichiarazioni ufficiali riportate dal Club: «Sono orgoglioso del lavoro iniziato nel luglio 2023, che ci ha permesso già lo scorso anno di raggiungere la salvezza nel primo storico campionato di Primavera 1, i quarti di finale scudetto con l’Under 17 e gli ottavi di finale playoff con l’Under 16. Oggi, grazie all’ottimo lavoro svolto da parte dei nostri staff del Settore Giovanile, siamo riusciti a centrare i playoff con l’Under 15, l’Under 16 e l’Under 17.

Un risultato importante, che conferma l’obiettivo di favorire sempre più la crescita dei giovani talenti del vivaio, affinché possano diventare i futuri calciatori della Prima Squadra. Un’ulteriore grande soddisfazione – ha continuato – è vedere i nostri giovani vestire non solo la maglia biancorossa, ma anche quella della Nazionale. Trasmettere loro i valori che contraddistinguono AC Monza e continuare a costruire un Settore Giovanile sempre più Azzurro resta l’obiettivo, a oggi con nessun calciatore proveniente da Federazioni Estere dalla Primavera in giù. Dobbiamo continuare con dedizione e determinazione a seguire il percorso tracciato dal nostro amato Presidente Silvio Berlusconi e dal Vicepresidente Vicario e Amministratore Delegato Adriano Galliani. Bravissimi ragazzi».