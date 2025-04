Monza-Napoli 0-1, le pagelle: reggono Caldirola e Carboni, segnali da Castrovilli

MONZA-NAPOLI 0-1 (0-0)

MARCATORI st 27’ McTominay

MONZA (3-5-2) Turati 5.5; Pedro Pereira 5.5, Caldirola 7, Carboni 6.5; Birindelli 5 (31’st Ganvoula 5), Castrovilli 6.5 (39’st Ciurria n.g.), Bianco 6 (39’st Urbanski n.g.), Akpa Akpro 6.5 (67’st Gagliardini 6), Kyriakopoulos 5.5; Caprari 5.5, Mota Carvalho 6. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Sensi, Forson, Palacios, Petagna, Martins, Vignato. All.: Nesta 6

NAPOLI (4-2-3-1) Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahamani 6.5, Marin 6, Olivera 5.5 (18’st Raspadori 7.5); Gilmoure 5 (1’st Anguissa 6.5), Lobotka 6.5; Politano 5.5 (39’st Ngonge n.g.), McTominay 7, Spinazzola 5.5; Lukaku 5 (34’st Simeone n.g.). A disp.: Turi, Scuffet, Okafor, Billing, Hasa, Mazzocchi. All.: Conte 6

Turati 5.5 Clamoroso su Politano nell’occasione più grande, abbandonato e un po’ goffo nell’uscita alta su McTominay

Pedro Pereira 5.5 Qualche uscita palla così così, in un partita in cui sostanzialmente senza uomo avrebbe dovuto essere lo sfogo ideale in più per l’uscita dalla linea contro la pressione azzurra

Caldirola 7 Prestazione completa, con mezza incertezza sull’inserimento di McTominay che non riesce a prevedere, mentre il resto dei compagni giocano alle belle statuine

Carboni 6.5 Decisivo in diverse occasioni, potente e preciso nei duelli

Birindelli 5 Non serve nemmeno un gran Spinazzola per metterlo in crisi, fa tutto da solo (31’st Ganvoula 5 Ingresso sostanzialmente inutile, fatto di tanti controlli sbagliati e poca presenza in area)

Castrovilli 6.5 Spreca la miglior occasione, ma si rivede quel giocatore che aveva fatto la differenza alla Fiorentina (39’st Ciurria n.g.)

Bianco 6 Limita la regia al minimo per evitare rischi ed errori, combatte con grinta in mediana (39’st Urbanski n.g.)

Akpa Akpro 6.5 Elettrico per provare a dare una mano in tutte e due le fasi, nel primo tempo cancella Gilmour dal gioco (67’st Gagliardini 6 Entra per schermare Anguissa e svolge il compito)

Kyriakopoulos 5.5 Passa giustamento gran parte della partita preoccupato da Politano, alza tardi la linea sulla rete di McTominay, calcia a vuoto diversi corner

Caprari 5.5 Non riesce ad attaccare la profondità e nemmeno da regista offensivo è così convincente

Mota Carvalho 6 Tiene in apprensione Marin e lotta con Rrahamani. Poche occasioni per concludere, discreti movimenti

Nesta 6 Cambia solamente dopo il gol del Napoli, anche perché la squadra tiene botta e rischia il giusto. Poche risorse a disposizione, nel finale manca la scintilla