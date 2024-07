Un nuovo mezzo per il trasporto sociale di Limbiate. Il sindaco Antonio Romeo ha consegnato mercoledì 24 luglio una nuova auto ad Auser, un’associazione che quotidianamente si dedica all’assistenza di anziani e disabili. Questo nuovo veicolo, acquistato dal Comune e concesso in uso gratuito, permetterà all’associazione di garantire un servizio ancora più efficiente e completo, supportando chi ha più bisogno.

Limbiate: nuova auto per Auser e il trasporto sociale, l’aiuto per il periodo estivo

«Un ringraziamento speciale ad Auser per il loro instancabile impegno al fianco di chi ha più bisogno», dichiara il sindaco Romeo nel consegnare simbolicamente le chiavi del mezzo il cui valore supera i 12mila euro, totalmente finanziato dall’amministrazione comunale di Limbiate. Per Auser si tratta di una consegna preziosa. Il nuovo mezzo consentirà infatti al sodalizio di potenziare il suo encomiabile servizio a favore dei più fragili.

In questo senso, allo scoccare del mese di agosto, tradizionale momento di partenze e chiusure, Auser fornisce un aiuto per il periodo estivo: se durante la stagione si pensa che un famigliare o un amico possa aver bisogno di un aiuto in più, è possibile rivolgersi al call center numero verde 800 995988 di Auser Filo d’Argento. Una chiamata gratuita per ottenere informazioni ed assistenza.