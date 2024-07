Monza, i nubifragi un anno dopo: la stima dei danni è di 75 milioni di euro

È passato un anno dai violenti temporali che si sono abbattuti anche su Monza e Brianza il 21 e il 25 luglio 2023: la stima dei danni per il patrimonio pubblico e per quello privato è di 75 milioni di euro.

Monza, i nubifragi un anno dopo: il bilancio delle schede danni

A dirlo è il Comune di Monza, fatti i conti con le schede danni all’epoca raccolte dalla protezione civile:“Successivamente, gli uffici comunali hanno preso in gestione oltre un centinaio di richieste di contributo dei privati, sempre avvalendosi della possibilità data dallo stato d’emergenza di segnalare i danni tramite portale regionale” ha scritto il Comune riepilogando quanto fatto. Delle ultime settimane è l’avvio del cantiere da 120mila euro per il centro civico di via Silva, chiuso da allora. .Poi gli alberi, la ferita peggiore: tra Parco, giardini e spazi privati, persi 2.000 alberi in città e circa 20.000 alla Reggia. Per compensare le perdite sono stati piantati già 573 nuovi alberi e oltre a questi “l’ufficio verde urbano sta programmando la messa a dimora di nuovi alberi – circa 500 – per la prossima stagione di piantumazione (inverno 2024/2025) sempre nell’ottica del ripristino degli alberi abbattuti dai nubifragi di luglio 2023“.

“Già prima della fine di agosto era stata ripristinata la fruibilità di circa il 75% delle aree verdi recintate e si era arrivati alla riapertura, il 17 settembre, degli ultimi sette parchi rimasti fino a quel momento inagibili“.

Meteo 24 luglio: Monza San Biagio

Monza, i nubifragi un anno dopo: i risarcimenti ottenuti e in sospeso

Per i lavori di messa in sicurezza, la Regione ha già riconosciuto a Monza 1,4 milioni di euro (per stato di emergenza) a fronte di una richiesta di 1.531.000 euro, mentre ancora in evasa al momento la domanda da 836.544 euro inviata sempre al Pirellone per i lavori su edifici comunali.

“A questo si aggiungono gli investimenti effettuati nell’ultimo anno proprio in un’ottica di migliore risposta anche ad emergenze come quella avvenuta lo scorso luglio, con l’arrivo di nuove centraline meteo e un mezzo attrezzato per i pronti interventi a cui, grazie a fondi regionali, si aggiunge l’imminente arrivo di un altro veicolo con braccio meccanico e pinza per gli interventi minori sul verde“, scrive sempre il Comune.

«A un anno di distanza dai violenti temporali che hanno colpito Monza lo scorso luglio – dice il sindaco Paolo Pilotto – l’amministrazione ha messo in campo le azioni necessarie a garantire innanzitutto la sicurezza dei cittadini e, successivamente, un graduale ritorno alla normalità, risanando le cicatrici della città sia rispetto ai danni agli edifici pubblici sia in relazione alla perdita di alberi e verde, avvalendoci di fondi del bilancio del Comune e di fondi garantiti dallo stato d’emergenza, senza farci fermare o rallentare dai tempi d’attesa d’erogazione dei contributi».

Monza, i nubifragi un anno dopo: fenomeni meteo estremi in aumento, dice l’Essl

In base all’ultimo report dell’European Severe Storms Laboratory (Essl), i fenomeni metereologici estremi sono in aumento in Europa, scrive ancora il Comune: nel 2020 sono stati 25.760, nel 2021 il numero è salito a 27.338 e nel 2022 è arrivato a 38.516: “In particolare, a livello di tipologia di fenomeni le forti raffiche di vento hanno mostrato l’aumento più forte delle segnalazioni (+60,8%), seguite dalla grandine di grandi dimensioni (+53,7%). Riguardo a quest’ultimo fenomeno, analizzando l’andamento delle variazioni decennali nel periodo 1950-2020 è possibile rilevare come sia proprio il nord Italia a rappresentare uno degli hotspot a livello europeo per frequenza di grandine di grandi dimensioni”.