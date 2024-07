I devastanti temporali dell’estate 2023 hanno fatto volare i premi dell’assicurazione che il Comune versa per tutelarsi dai danni provocati a terzi da calamità naturali e incendi: i 250.000 euro pagati lo scorso anno sono balzati a 496.000.

Monza: impennata dell’assicurazione del Comune dopo i nubifragi, nuova offerta della compagnia

La compagnia ha disdettato il contratto e alla seconda gara pubblicata per riaffidare l’incarico ha presentato un’offerta che l’ente non ha potuto rifiutare: la società ha replicato la manovra in centinaia di comuni come ha spiegato giovedì 18 luglio all’assemblea cittadina il dirigente del settore finanziario di piazza Trento e Trieste, Luca Pontiggia, durante la discussione dell’assestamento di bilancio.

È impensabile ipotizzare un ricorso, ha affermato sollecitato da Martina Sassoli del Gruppo misto, in quanto la compagnia ha esercitato una sua facoltà: «Ci sono rischi che in alcuni momenti le compagnie non assorbono – ha dichiarato – nelle grandi città escludono i danni provocati dalle buche nelle strade. Continueremo a sondare il mercato» nella speranza di trovare polizze a costi inferiori con l’obiettivo di stipulare un nuovo contratto.

«Il nostro patrimonio ha un valore di centinaia di milioni di euro: non possiamo rimanere scoperti nemmeno sul fronte degli incendi» ha aggiunto Pontiggia ricordando le fiamme che hanno divorato il teatro Petruzzelli di Bari e la cappella della Sindone nel Duomo di Torino.