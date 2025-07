Triuggio si schiera dalla parte della pace. Sulla facciata del municipio è apparsa la scritta “Cessate il fuoco”: lo striscione riassume il messaggio di pace contenuto nella mozione approvata all’unanimità, sia dai consiglieri di maggioranza che di minoranza, nell’ultimo consiglio comunale.

Una mozione che esprime un chiaro appello alle istituzioni, dal parlamento al governo, a impegnarsi per far cessare il fuoco in ogni conflitto di guerra e sostenere una politica di pace, di convivenza tra i popoli e di costruzione della sicurezza comune.

Triuggio per la pace: il contenuto della mozione

La mozione voluta dall’amministrazione comunale di Triuggio ed approvata dall’assise intende sensibilizzare la popolazione con un messaggio di pace.

“Il consiglio comunale vuole farsi promotore di azione per sostenere una politica di pace, di convivenza tra i popoli e di costruzione della sicurezza comune” recita il testo. “Stante le condizioni in cui si trova il mondo intero, in una situazione d insofferenza e conflitto – aggiunge il sindaco Pietro Cicardi – ci sembrava opportuno che il nostro consiglio comunale sede un segnale ed abbiamo quindi predisposto un testo molto semplice, ma con l’obiettivo di ricordare a tutti come andare in una direzione diversa e deciso di esporre uno striscione all’esterno della sede istituzionale per mandare un messaggio di conciliazione tra i popoli”.

Il sindaco di Triuggio in aula consiliare ha ripreso le parole di pace del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Leone XIV nel suo discorso di insediamento. L’opposizione consiliare ha accolto la proposta.