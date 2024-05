Monza: il gatto Hans bloccato dal Lambro in piena, salvato dai vigili del fuoco

Coraggiosi negli interventi più pericolosi, preziosi nelle situazioni quotidiane. I vigili del fuoco di Monza sono intervenuti in via Aliprandi per riportare il gatto Hans dalla sua famiglia.

Monza: il gatto Hans bloccato dal Lambro in piena, la chiamata ai soccorsi

Il gatto non era rientrato a casa giovedì sera e alla mattina la sua padrona l’ha avvistato sotto le mura del Lambro in piena, verso il ponte di via Zanzi. Come ci sia finito non è dato sapere, quel che è certo è che Hans da lì, da solo, non sarebbe più riuscito a risalire. Quindi la chiamata ai soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco.

Monza: il gatto Hans bloccato dal Lambro in piena, salvataggio tra gli applausi

Che, sistemata una scala e assicurato uno degli operatori con un cavo di sicurezza, hanno recuperato il gatto con l’aiuto di un trasportino. D’altra parte Hans non avrebbe potuto fare altro volendosi evitare un pericoloso tuffo. Il salvataggio si è conlcuso tra gli applausi di quanti hanno seguito con apprensione l’intervento. E Hans è tornato a casa sano e salvo.