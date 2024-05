Monza: tronchi nel Lambro, i vigili del fuoco si calano dal ponte dei Leoni

Assicurati alle funi e calati dal ponte dei Leoni a Monza per rimuovere due grossi tronchi trasportati dal Lambro in piena: squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco sono intervenute in centro città per liberare il letto del fiume e ripristinare il regolare deflusso del corso d’acqua sotto le arcate del ponte.

Allerta meteo vigili del fuoco Monza Lambro ponte dei Leoni

Monza: tronchi nel Lambro, le manovre del personale specializzato

“Si è dovuto ricorrere a manovre SAF (Speleo Alpino Fluviale) per riuscire a raggiungere i tronchi e lavorare in piena sicurezza per procedere con il taglio“. spiega una nota.

Il personale fluviale è riuscito a crearsi un punto stabile di ancoraggio per poter lavorare nel migliore dei modi. L’intervento è durato oltre due ore in posto il personale SAF del Comando di Monza e Brianza e l’autoscala dalla sede centrale.