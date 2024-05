Maltempo, in 24 ore 130 interventi: a Monza sommozzatori a controllare le auto sommerse

Maltempo: sono stati oltre 130 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati, in sole 24 ore, dai vigili del fuoco del Comando provinciale, in particolare per fare fronte al Lambro esondato a Monza, nella serata di mercoledì 15 maggio.

Maltempo in Brianza, 130 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

In Brianza l’intervento più significativo si è svolto a Bernareggio dove è crollato un muro di contenimento di un’area condominiale: tre nuclei familiari, spiegano i vigili del fuoco, “risultano ancora sfollati dai propri appartamenti”. Nel capoluogo, a seguito della fuoriuscita del Lambro in via Cantore, con l’acqua limacciosa che ha coperto alcune auto in transito e in sosta, sono intervenuti operatori fluviali equipaggiati con gommone da rafting per verificare che all’interno non fossero rimasti intrappolati persone e animali. Il nucleo sommozzatori si è invece occupato della verifica di ulteriori veicoli completamente sommersi.

Impegnati uomini e mezzi da tutto il Comando di Monza e Brianza con il supporto dei comandi di Lecco, Varese, Bergamo e Genova. Ulteriori interventi sono in corso e si dovrebbero concludere in giornata (mentre piove ancora).