Allerta meteo, vigili del fuoco MB: 150 telefonate in attesa, a Bernareggio cede un muro

I vigili del fuoco del Comando provinciale alle 19 annunciano di avere 150 telefonate con richieste di intervento in attesa. Decine e decine di altre sono già state ascoltate e le squadre sono state sguinzagliate dalla centrale operativa su tutto il territorio provinciale, colpito in maniera più o meno uniforme dall’ondata di pioggia caduta senza sosta da martedì in serata. A dare una mano anche squadre intervenute da altri Comandi, in supporto.

Allerta meteo, vigili del fuoco MB: Bernareggio, tre famiglie temporaneamente sfollate

Tra gli interventi segnalati uno a Bernareggio dove è ceduto un muro all’interno di un complesso condominiale: tre le famiglie sono state temporaneamente sfollate. A parlare sono soprattutto le immagini che mostrano corsi d’acqua ingrossati e aree allagate e i soccorritori a bordo di natanti o sui luoghi interessati con mezzi dotati di pompe per aspirare la grande massa d’acqua.

Allerta meteo, vigili del fuoco MB: situazione critica in tutta la regione

La situazione, comunicano ancora dal Comando, è critica in tutta la regione e sono centinaia gli interventi anche per rimuovere piante cadute sulle sedi stradali e fornire soccorso ad automobilisti in difficoltà. Una delle situazioni più critiche si è verificata a causa dell’esondazione del fiume Lambro, nella zona di Ponte Lambro, dove alcune abitazioni sono state evacuate insieme a una struttura per disabili. Per portare in salvo le persone coinvolte, è stato necessario l’intervento dei gommoni del nucleo sommozzatori.