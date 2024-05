Allerta meteo a Vimercate: le strade allagate e chiuse al transito

Vimercate finisce sott’acqua. Nel giro di poche ore mercoledì pomeriggio 15 maggio sono stati chiuse la via Santa Maria Molgora e la via del Buraghino, dove è allagato anche il sottopasso in via Trento. Situazione critica in via Brennero e via Stelvio (passaggio consentito solo ai residenti), difficoltà di transito in via Moriano.

Allerta meteo Vimercate Allerta meteo Vimercate Allerta meteo Vimercate

Allerta meteo a Vimercate: transito vietato ai pedoni in via Monsignor Assi

Stessa sorte per la passerella di via Monsignor Assi e vietato il transito a pedoni e veicoli sul ponte di San Rocco dopo l’esondazione parziale del Molgora.

Allerta meteo a Vimercate: dalla Regione avviso fino a giovedì

Il Centro di Monitoraggio Regionale ha diramato un’ulteriore allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico anche per mercoledì sera e per la giornata di giovedì 16 maggio.