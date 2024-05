Allerta meteo: allagamenti a Arcore, Vimercate, Lesmo, Villasanta

Allerta meteo anche nel Vimercatese con diversi disagi segnalati sul traffico per allagamenti.

Allerta meteo: Vimercate

La polizia locale di Vimercate ha provveduto a chiudere la via Santa Maria Molgora allagata fino all’innesto con via Bolzano, mentre in via Del Salaino nella frazione di Oreno è stato rimosso un albero caduto senza generare danni. Il torrente del Molgora è sotto monitoraggio di vigili con la Protezione Civile.

Allerta meteo: Arcore

Ad Arcore è stata chiuso viale Brianza per il rischio della caduta di alberi. La “strada dei boschi” è chiusa sia in salita da Arcore che in ingresso da Camparada e la zona di via Toscana è parzialmente allagata.

Allerta meteo: Camparada

A Camparada si è allagato il “vallone” di via Resegone e la Protezione civile ha provveduto alla chiusura della strada.

Allerta meteo: Peregallo di Lesmo

A Peregallo di Lesmo è vietato il transito sul ponte di via Risorgimento allagato e il Lambro è esondato anche nei campi della frazione di Gerno.

Allerta meteo: Villasanta

A Villasanta per il livello del Lambro, è stato necessario chiudere al traffico il tratto di via Regina Margherita in prossimità del ponte, tra l’incrocio con via della Resega e la prima rotonda di via Regina Margherita. A tutela della sicurezza e in attesa dell’evolversi della situazione.