Monza: buche per mesi, la riasfaltaura scatta con il maltempo e in via Monti e Tognetti è “Camel Trophy”

La scelta dei tempi non è stata proprio il massimo: dopo mesi caratterizzati dalla presenza delle buche, coperte di volta in volta, più o meno, l’intervento di riasfaltatura della nevralgica via Monti e Tognetti, a Monza, è scattato nella settimana di una allerta meteo, arancione, scattata nel pomeriggio di martedì. E, comunque, con previsioni meteo già da giorni non buone.

La situazione di via Monti e Tognetti a Monza mercoledì mattina 15 maggio

“Camel Trophy” in via Monti e Tognetti a Monza tra voragini e pozze fangose

Risultato? Mercoledì 15 maggio la strada, già privata del vecchio e malandato asfalto, sin dal primo mattino, con “l’ondata” dei pendolari diretti vero i posti di lavoro e di genitori ad accompagnare i figli a scuola, si è trasformata in un “Camel Trophy”, tra voragini, fango, e pozze d’acqua, più o meno ampie.

E con il trascorrere delle ore, la situazione, con la pioggia intensa e incessante, non è certo migliorata. Anzi: attorno a mezzogiorno c’è chi ha cercato strade alternative per non dovere affrontare quella che è diventata una prova estrema degna del miglior Kalle Rovamperä.